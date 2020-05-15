Yumurtalık Kaymakamı Vural'dan esnafa maske Yumurtalık ilçesinde Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, esnafı ziyaret ederek maske dağıttı.

Yumurtalık ilçesinde Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, esnafı ziyaret ederek maske dağıttı.

Vural, ziyaretinde esnafla sohbet ederek, onlardan hijyen kurallarına uymaları ve maske kullanmalarını istedi.

Ziyaretlerinde Vural, esnafa Yumurtalık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü atölyesinde öğrenciler tarafından üretilen maskeleri dağıttı.

Kaynak: AA