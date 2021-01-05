Yumurtalık kanserinde 'sıcak kemoterapi' umudu

Yumurtalık kanseri tedavisinde sıcak kemoterapi alan hastaların almayanlara göre ortalama 16 ay daha uzun yaşadığının belirlendiğini söyleyen Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, tedavi hakkında önemli bilgiler verdi.

Yumurtalık kanseri tedavisinde sıcak kemoterapi alan hastaların almayanlara göre ortalama 16 ay daha uzun yaşadığının belirlendiğini söyleyen Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, tedavi hakkında önemli bilgiler verdi.

Yumurtalık kanserinin kadınlarda en sık görülen 7'nci kanser türü olduğunu belirten Emsey Hospital Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, her 80 kadından 1'inde ömrünün bir döneminde yumurtalık kanseri görülebileceğini belirtti. Yumurtalık kanseri hastalarının yüzde 70 ila 80'inin ileri evrede tanı aldığını belirten Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, "Çünkü yumurtalık kitleleri, kendi etrafında dönüp ağrıya yol açmadığı sürece veya yayılıp karın içerisinde sıvı oluşturmadığı sürece şikayete yol açmaz ve fark edilemez. Yumurtalık kanseri hastalarının yüzde 70 ila 80'i ileri evrede tanı alır" değerlendirmesinde bulundu.

"GAZ SANCISI BELİRTİLERDEN BİRİ"

Sessiz ilerlemesinden dolayı over kanserlerinin çoğunun ileri evrede tanı aldığını söyleyen Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, "Karın içinde biriken sıvı, bir noktadan sonra karın şişliğine ve hatta kilo alımına yol açabilir. Bunun yanı sıra, over kanserinde kabızlık, gaz sancısı gibi hemen herkeste zaman zaman olabilen müphem sindirim sistemi şikayetleri gelişebilir" dedi.

CERRAHİDE TÜMÖR KALMAMASI ÖNEMLİ

Hastaya yapılan cerrahi müdahalelerde hemen her gün yapılan yeni çalışmalarla tümörün tamamen temizlenmesi konusunda başarı oranının arttığını söyleyen Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, şunları söyledi:

"Over kanserinde sağ kalımı belirleyen en önemli faktör, ameliyat kalitesi (tümör kalıp kalmaması) ve kemoterapiyle alınacak cevaptır. Hastaların ameliyat olacakları merkezi ve cerrahı seçerken, ameliyatta tümör kalamama oranlarına dikkat etmeleri gerekir. Dünyanın önde gelen merkezlerinde 100 hastanın 45-80'inde bu başarı yakalanmaktadır. Kendi serimizde, hastalarımızın yüzde 78'inde tümör kalmama başarısına ulaşmaktayız. Tümör kalmaması amacıyla yapılan over kanseri ameliyatları, 8-9 saate dek sürebilmektedir."

"SICAK KEMOTERAPİ İLE BAŞARI YÜKSEK"

Tedavide uygulanan sıcak kemoterapi ile ameliyat sonrası sağkalımın daha uzun olduğunu belirten Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, kemoterapinin uygulanması hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Sıcak kemoterapi, uygun hastalarda, yumurtalık kanseri (over kanseri) ameliyatında tümör çıkarma işlemleri bittikten sonra, yaklaşık 42 santigrat derecede ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının karın boşluğuna uygulandığı tedavi yöntemidir. Bunun altında yatan mantık, ısıtılmış ilacın mikroskobik tümör hücrelerine penetrasyonunun daha derin olması ve sitotoksik yani tümör hücrelerini öldürücü etkisinin daha fazla olmasıdır. Henüz, over kanserinde standart tedaviye geçmemiştir ama yapılan iki önemli klinik çalışmanın sonuçlarına ve kendi deneyimlerimize dayanarak, belli hasta grubunda sıcak kemoterapiyi önerebiliyoruz. Deneyimli eller altında, sıcak kemoterapiye bağlı ameliyat sonrası gelişecek riskler minimumdur."

HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Yakın zamanda Çin'den gelen bir çalışmanın sonucunda sıcak kemoterapi alan hastalar, almayan hastalara göre ortalama 16 ay daha uzun yaşadığının belirlendiğini söyleyen Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, çok merkezli, birinci derecede kanıt sunan 200'ün üzerinde hastanın dahil edildiği çalışmada, sıcak kemoterapi alan hasta grubunda ortalama sağ kalım süresi 12 ay daha uzun bulunduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Kahramanoğlu, özel ekipman gerektirmesi ve ameliyat süresinin uzaması nedeniyle ise sıcak kemoterapinin maliyeti yüksek olduğunu ancak, her iki çalışmada da sıcak kemoterapiye bağlı yan etkiler minimal düzeyde olduğunu söyledi. Tedavide sıcak kemoterapi uygulamasının uygun olduğu belirli bir over kanseri grubu olduğuna dikkat çeken Kahramanoğlu, "Bu anlamda, hasta seçimi oldukça önemli. Son iki yıl içerisinde 21 hastaya sıcak kemoterapi uyguladık. Yeterli takip süresi geçtikten sonra, bu hastalarımızın sağ kalım sonuçlarını, diğer hastalarımızla karşılaştıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı