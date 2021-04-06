Yumurtalık'ın Ören Mahallesi ağaçlandırıldı
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Yumurtalık'ın Ören Mahallesi ağaçlandırıldı

Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Yumurtalık'ın Ören Mahallesi ağaçlandırıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ağaçlandırma çalışması kapsamında Ören Mahallesi'ne 300 ağaç fidanı dikildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ağaçlandırma çalışması kapsamında Ören Mahallesi'ne 300 ağaç fidanı dikildi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, düzenlenen törende, ilçeyi ağaçlandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Önemli bir yeşillendirme çalışmasına imza attıklarını belirten Filik, "İlçenin güzel görünmesi için Osmaniye Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden temin ettiğimiz 150 palmiye, 75 defne ağacı ve 75 zakkum ağacını toprakla buluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dikim gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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