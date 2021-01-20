Yumurtalık Belediyesi çalışanlarına öfke ve motivasyon eğitimi

Yumurtalık Belediyesi'nce çalışanlar için öfke ve motivasyon konulu eğitim çalışması düzenlendi.

Yumurtalık Belediyesi'nce çalışanlar için öfke ve motivasyon konulu eğitim çalışması düzenlendi.

Belediye Düğün salonunda düzenlenen seminere Belediye Başkanı Türkeş Filik, daire müdürleri ile belediye personeli katıldı.

Eğitimde Psikolog Merve İzaye Sinim, Özge Genz, Aslı Paksoy ve Uğur Yurttaş tarafından öfke kontrolü, motivasyon çalışmaları, davranış bilimi gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak