Yumurtalık Balıkçı Barınağı'ndaki çalışmalarda sona gelindi
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Yumurtalık Balıkçı Barınağı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

06.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:06
Yumurtalık Balıkçı Barınağı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balıkçı barınağındaki bakım ve derinleştirme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balıkçı barınağındaki bakım ve derinleştirme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanı Soner Oğuzsoylu, yaptığı açıklamada, barınağın 60 tekne kapasiteli olduğunu söyledi.

Balıkçıların fırtınada oluşan mağduriyetlerinin bu sayede giderileceğini vurgulayan Oğuzsoylu, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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