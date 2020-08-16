Yumurtalık'a yeni mesire alanı ve plaj Yumurtalık Belediyesince hazırlanan yeni mesire alanı ve plaj, halkın hizmetine açıldı.

Yumurtalık Belediyesince hazırlanan yeni mesire alanı ve plaj, halkın hizmetine açıldı.

Belediye Başkanı Türkeş Filik, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut halk plajının pandemi nedeniyle yetersiz kaldığını belirtti.

İlçeye yeni bir mesire alanı ve plaj kazandırmak için siteler bölgesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kullanılmayan bir araziyi devraldıklarını ifade eden Filik, bu alanın bin kişiye hizmet verebilecek büyüklükte olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA