Yumurtalık'a yapılması planlanan yeni ilçe mezarlığı için yer tespiti yapıldı
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Yumurtalık'a yapılması planlanan yeni ilçe mezarlığı için yer tespiti yapıldı

19.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:19
Yumurtalık'a yapılması planlanan yeni ilçe mezarlığı için yer tespiti yapıldı

Yumurtalık'ta mevcut ilçe mezarlığının yetersiz kalması üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi'nce ilçeye yapılacak yeni mezarlık için yer tespiti yapıldı.

Yumurtalık'ta mevcut ilçe mezarlığının yetersiz kalması üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi'nce ilçeye yapılacak yeni mezarlık için yer tespiti yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ergin Kiser ve beraberindeki ekip, yaptıkları inceleme sonucu yeni mezarlığın yapılacağı alan belirlendi.

Kalemli Mahallesi yolu üzerinde bulunan 17 dekarlık hazine arazisine yapılması planlanan mezarlık içinde ayrıca idari ve personel binası ile gasil hane olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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