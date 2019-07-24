Yumurtadaki ihracat sıkıntısı

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'a yapılan yumurta ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin, "Bağdat Büyükelçimiz bu konuyu Irak hükumetinin gündemine taşıdı. Yarın da Irak Büyükelçisi, Ankara'da beni ziyarete gelecek. Kendisine bu meseleyi tekrar dile getireceğim." dedi.

Eroğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla, AFBEL termal otelde, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği programda, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Hükumet olarak ulusal ve yerel basına büyük önem verdiklerini dile getiren Eroğlu, bütün medya çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik etti.

Eroğlu, Anadolu'daki yerel yayıncılığın maddi anlamda zorluklarla yürüdüğünü belirterek, hükumetin de bu konuda her türlü desteği verdiğini vurguladı.

Yerel medya noktasında uygun bir kanun çıkması gerektiği fikrinde olduğunu aktaran Eroğlu, "Bu konuda bir hazırlık yapalım ve uygun bir komisyon oluşturalım. Daha sonra da bunu Ankara'ya taşıyalım diye teklif ediyorum. Bu konu hem gazeteciler hem de televizyoncular için olmalı. Hakikaten masraflar çok ağır. Onları da yavaş yavaş aşağıya çekmek lazım. AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri olarak bu konuyu takip edeceğiz." diye konuştu.

Irak'ın yumurta ithalatını durdurduğunu anımsatan Eroğlu, "Ben bu konuyu zaten dile getirdim. Bağdat Büyükelçimiz bu konuyu Irak hükumetinin gündemine taşıdı. Yarın da Irak Büyükelçisi, Ankara'da beni ziyarete gelecek. Kendisine bu meseleyi tekrar dile getireceğim." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin Afyonkarahisar'a gönderileceği iddiası

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da basının, demokrasinin olmazsa olmaz organlarından olduğuna işaret ederek, medya mensuplarının bayramını tebrik etti.

Sosyal medya organlarında, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki Suriyeli mültecilerin Afyonkarahisar'a getirileceği yönünde gerçek dışı paylaşımların dolaştığını ifade eden Vali Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki Suriyelilerin illere gönderileceği, özellikle de Afyonkarahisar'a gönderileceği şeklinde son 1-2 gündür sosyal medya üzerinden bir kampanya yürütülmeye çalışılıyor. Bunu konuyu güvenlik birimlerimiz takip ediyorlar. Bunun hangi amaçla ve neden yapıldığını araştırılıyor. Bu konunun aslı şu: Suriyeliler ve diğer yabancı uyruklu insanlar, ülkemize herhangi bir şekilde geldiklerinde bir ilde ikamete tabi tutuluyorlar. Bu Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa olabilir. Tabii ki Afyonkarahisar da bu şehirlerden birisidir. İlimizden veya diğer illerden ikamete tabi olan kişilerin o ili terk etmemesi gerekir. Yabancılarla ilgili böyle bir düzenleme var. Ancak bunların bir kısmı buraları terk ederek İstanbul'a ve ekonominin daha yoğun olarak bulunduğu illere zaman içerisinde gitmişler. Diğer illerde ikametleri bulunan yabancı uyrukların 20 Ağustos'a kadar İstanbul'dan o şehirlere geri dönmesi ile ilgili bir düzeleme yapılmıştır. Yani, İstanbul'da problemli olan yabancılar Anadolu'daki illere ve başta Afyonkarahisar'a gelecek diye bir durum söz konusu değildir."

Programa, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ile ulusal ve yerel medya mensupları katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, basın mensuplarının kamera ve fotoğraf makinelerini alarak, gazetecilerin hatıra fotoğrafını çekti.

Kaynak: AA