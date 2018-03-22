Yumurtacılar Yeni Pazarlara Açılmak İstiyor

Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da yumurta üreticileri, her zorluğa rağmen yumurta üretiminin üst düzeyde olduğunu belirterek yeni pazarlara açılarak yumurtaları ihraç etmek istiyor.

Yumurtacılar Yeni Pazarlara Açılmak İstiyor

Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da yumurta üreticileri, her zorluğa rağmen yumurta üretiminin üst düzeyde olduğunu belirterek yeni pazarlara açılarak yumurtaları ihraç etmek istiyor.

Kaynak: Dunya.com

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