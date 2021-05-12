Yumurta üretimi ilk çeyrekte 201 milyon adet azaldı

Yumurta üretimi yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 3.9'a karşılık gelen 201 milyon adet azalarak, 4.9 milyar adete geriledi.

Yumurta üretimi yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 3.9'a karşılık gelen 201 milyon adet azalarak, 4.9 milyar adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yumurta üretimi Mart ayında ise yıllık bazda değişmeyerek 1.65 milyar adet düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Mart ayında aylık bazda;tavuk eti üretimi yüzde 24.1 artarak 196 bin 963 tona,kesilen tavuk sayısı yüzde 16.9 artarak 103 milyon 809 bin adete,tavuk yumurtası üretimi yüzde 6.6 artarak 1.65 milyar adete,hindi eti üretimi yüzde 6.5 artarak 3 bin 688 tona yükseldi.Ocak-Mart döneminde yıllık bazda, tavuk eti üretimi yüzde 3.5, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7.0, hindi eti üretimi ise yüzde 24.3 azaldı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı