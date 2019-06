Yumurta üreticisi çözüm bekliyor

KONYA - Irak'ın yumurta ihracatını durdurmasının ardından, ürettikleri ürünleri zarar ederek satmak zorunda kalan Konyalı yumurta üreticileri, bu konuda çözüm için yardım bekliyor.

Irak'ın yumurta alımını durdurmasından sonra, Konyalı üreticiler de ürettikleri yumurtaları zarar ederek satmak zorunda kalıyor. Konya'da yumurtanın tanesi yaklaşık 40 kuruşa satılıyorken şu anda yumurta fiyatları yaklaşık 14 kuruşa kadar düştü. Bu kapsamda ihracat yapamayan üreticiler, konunun çözümü için hükumetten yardım bekliyor.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle şu anda ülke olarak ciddi bir sıkıntı içinde olduklarını belirten Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, bu durumun ilk emarelerinin üretimlerinin yaklaşık yüzde 30-35'ini gönderdikleri Irak'taki ihracatın aniden kapatılması olduğunu söyledi.

Saraçoğlu, "Ben bu kararın Irak'ın yumurtasının olduğundan veyahut da ihtiyacı olmadığından, kendine üretiminin yettiğinden falan olduğuna inanmıyorum. Sebebi bir siyasi. Irak'a biz dünya kadar yatırım yapıyoruz. Milyarlarca dolar yardımlarımız var. Yol yapımları ama bir Amerika'nın sözüyle Irak'ın Türkiye'deki üreticileri şuan da ihracatçılar birliğinin elinde, borsaların elinde yumurtadan hariç 71 kalem ürünün adından bahsediliyor. Bunu Irak'ın yapması mümkün değil. Bir devlet ama bize bağımlı bir devlet" dedi.

Dünyanın en kaliteli yumurtasını üreten ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Saraçoğlu, "Ben yumurta satabilir miyiz diye 14-15 tane ülke gezdim. Bazı ülkeler devlet bazında alıyorlar, 50'şer milyon, 100'er milyon. Yumurtayı aldıktan sonra halkına dağıtıyorlar. Hindistan'ın yumurtasını gördüm, Brezilya'nın yumurtasını gördüm. Daha yakın günde, küçük yeğenim bayram içinde Ukrayna'daydı. Bizim yumurtamızın kalitesinde dünyada bir tane daha yumurta yok. Şimdiki acil sorunumuz, yumurta üreticisinin finans sorununu çözmek. Ondan sonra planlama yapıp belli bir yaştan sonra tavuğun yumurtlatacağız diye aç bırakıp tüye sokup geçmiş yaşlarla uğraşmadan genç hayvanların önünü açmak" şeklinde konuştu.

Yumurta konusunda ihracat yapılamadığı taktirde üreticiler olarak ya bir itlaf kararı alacaklarını ya da bir kesimhane bulacaklarını dile getiren Saraçoğlu, tavuklarını Türkiye içine yetecek hale getireceklerini söyledi.

"Bu ülkeyi ayakta tutmak, doyurmak davası bizim davamız"

Çözüm bulunabilmesi için işlerin bir türlü hızlı yürümediğini vurgulayan Saraçoğlu, "Bizim hemen sabah karar alıp, akşam da o aldığımız kararı yürürlüğe sokmamız lazım. Şuan da kanayan bir yaramız var. Bu kanamayı durdurmanın tek yolu dağlamak. Bunun sistemini karşılıklı üretici birlikleri, başkanlar, Tarım Bakanlığından yetkili kişiler, 'benim görevim bu da bundan sonrasını Maliye Bakanı, biz bunu yapamayız yok Ekonomi Bakanı, yok efendime söyleyeyim Ticaret Bakanı' yani bu bakanlıklar arasındaki koordinasyonu bir an önce sağlayamazsak çok sektörde bunu yaşayacağız. Yazık günah, biz buralara çok paralar harcadık. Şuan maalesef sürünüyoruz, sektör perişan. Biz de diğer insanlar gibi bu paramızı bankaya yatırıp yüzde 25 faiz alabilirdik ama biz o işin peşinde değiliz. Bu ülkeyi ayakta tutmak, doyurmak davası bizim davamız. Bu hükumetten çok acil çözüm istiyoruz. Ne yapılacak, ne edilecek, çözüm ne önerilir bilmiyorum ama bu işe reisimizin el atması lazım. Her şey ona bağlanıyor. Yoksa bakanlıklar kilitlenmiş. İnşallah İstanbul seçiminden hayırlı bir sonuç çıkar ve onun sonucunda Cumhurbaşkanımızın eli boşa çıkar, yumurtacılara bir can suyu olur" ifadelerini kullandı.

Şuan da Türkiye de 4.50 liradan satılan 1 viyol yumurtanın Irak'ta Türk parasıyla 28 lira 60 kuruşa satıldığını dile getiren Saraçoğlu, Türkiye'deki yumurta üreticilerinin yok olup, piyasa vahşi sermayenin eline kalırsa ve Türkiye'ye yabancı sermaye gelirse en yakın zamanda Türk tüketicisinin de tanesi 1 liradan yumurta yemeye başlayabileceğinin altını çizdi.

