Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, son dönemde ihracat daralması nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek olmak amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda TMO tarafından, yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı yapılacak. Söz konusu satışla, ürettikleri yumurtaların büyük bölümünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan yumurtacılık sektörünün rahatlaması bekleniyor.

TMO'nun mısır satışları, sektörün yem ham maddesi temininde sıkıntıya düşmemesi için aralıksız devam edecek.

Mısır satışı, piyasa istikrarının sağlanması için de önemli bir adım olacak.

Kaynak: AA