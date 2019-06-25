Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak

TARIM ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yumurta üreticilerine 90 gün vadeli vade farksız mısır satışı yapacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde ihracat daralması nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek olmak amacıyla harekete geçildiği bildirildi. Bu kapsamda TMO'nun yumurta üreticilerine 90 gün vadeli vade farksız mısır satışı yapacağı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu mısır satışıyla birlikte, ürettikleri yumurtaların büyük bir bölümünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan yumurta sektörünün rahatlaması bekleniyor. TMO'nun mısır satışları, sektörün yem hammadde temininde sıkıntıya düşmemesi için aralıksız devam edecek. Mısır satışı, piyasa istikrarının sağlanması için de önemli bir adım olacaktır" denildi.

Kaynak: DHA