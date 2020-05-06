Yumurta üreticileri talebe yetişemiyor
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Yumurta üreticileri talebe yetişemiyor

Yumurta üreticileri talebe yetişemiyor
06.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:45

Ordu'da 19 ilçede, 100'ün üzerinde çiftlikte organik yumurta üretimi yapan üreticiler, son günlerde gelen siparişlere yetişemiyor.

Ordu'da 19 ilçede, 100'ün üzerinde çiftlikte organik yumurta üretimi yapan üreticiler, son günlerde gelen siparişlere yetişemiyor.

Kentte yaklaşık 3 yıl önce "Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtılan yarka tavukların (yumurtalama dönemine girecek tavuk) ardından birçok ilçede çiftlikler kuruldu.

Fındık ve kivi tarımının yaygın yapıldığı Ordu'da, yumurta üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar da meyvesini vermeye başladı.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, Altınordu ilçesindeki yumurta paketleme tesisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 100'ün üzerinde çiftlikte yaklaşık 60 bin tavuk bulunduğunu söyledi.

Kaya, ürettikleri yumurtaların tamamının organik olduğunu ve tanesinin ortalama 1 liradan satıldığını ifade etti.

"Üreticilerin parası peşin yatırılıyor"

Özellikle koronavirüs salgını ve ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların yumurtaya yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Kaya, "Gerek şehir içi gerekse şehir dışından gelen yumurta taleplerine bugünlerde yetişemiyoruz. Tesislerimiz tam kapasiteyle hizmet vermektedir. Buna rağmen birçok talebi de geri çevirmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapmalarına rağmen talebin bu kadar fazla olmadığına dikkati çeken Kaya, "Haftalık 1 milyon yumurta siparişi alıyoruz. Bizim haftalık üretim kapasitemiz ise yaklaşık 600 bin. Daha önceki yıllarda yumurtaları satmaya yer arardık, şimdi böyle bir sorunumuz yok. Üreticilerin paraları peşin olarak hesaplarına yatıyor." diye konuştu.

Kaya, kentteki belediyelerin de birliklerinden yumurta alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttıklarını kaydederek, bu durumun da yumurtaya talebi artırdığını söyledi.

Ordu'da organik yumurta üretimini artırmak için çalışmalarının olduğuna değinen Kaya, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bu konuda bize destek sözü verdi. Önümüzdeki süreçte haftalık 1 milyon yumurta hedefine ulaşmayı ümit ediyoruz." dedi.

Kaya, birlik bünyesinde 1 milyon 200 bin liralık paketleme tesisi kurduklarını belirterek, bu tesisin açılmasının ardından gelen siparişleri daha hızlı karşılamaya başladıklarını vurguladı.

Bu tesisin yanı sıra yem fabrikası da kurdukları aktaran Kaya, bu tesiste ise saatte 10 ton üretim yaptıklarını ifade etti.

"Birçok üretici çiftlik kurmak istiyor"

Kaya, Ordu'da birçok üreticinin, pazarlama sorunu olmayan yumurta üretimine başlamak istediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bundan 3-4 yıl önce birçok üretici yumurta üretimine hobi olarak başlamıştı. Bugün yumurta birçok ailenin direkt geçim kaynağı oldu. Bunu gören çok sayıda çiftçi bize başvurarak çiftlik kurmak isteğini iletti. Amacımız gelen bütün talepleri yerine getirerek yumurta üretimimizi artırmak. Birliğimize ait yarka yetiştirme çiftliğimiz var. İlerleyen süreçte burada yetişen yarkaları uygun fiyattan çiftçilerimize vereceğiz."

Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'nde 300 tavukla yumurta üretimi yapan Yusuf Uzunlar ise birlikten sürekli yumurta talebi geldiğini belirterek, "Şu günlerde çok yoğun talep alıyoruz. Üreticiler olarak gelen taleplerden oldukça memnunuz." dedi.

Yumurta üreticileri talebe yetişemiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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