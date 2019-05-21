Yumurta Üreticileri Sorunlarına Çözüm Bekliyor

Kütahya'da yumurta üreticileri sorunlarının büyümeden çözüme kavuşmasını istiyor.

Irak Hükümetinin Türkiye'den sınırlı sayıda yumurta istemesi ve geçtiğimiz günlerde kısa süre yumurta alımını durdurması üzerine yumurta üreticileri konunun Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acil olarak ele alınması ve üreticilerle bir toplantı yapılmasını istediler.

Kütahya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Kemal Özkul, yaptığı açıklama ile yumurta üreticisinin sıkıntılarının büyümeden erken müdahale edilerek çözüm bulunmasını istedi. Başkan Özkul, yaptığı açıklama ile üreticilerin sıkıntıda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi,

"Geçtiğimiz yıla oranla yumurta üretiminde yüzde 5.2 yumurta artışı var. Irak kapısı da kapanınca yumurtalar elimizde patlayacak. Türkiye yumurta üretiminde dışa bağlı bir ülke konumunda. Bizler yumurtayı büyük pazarımız olan Irak'a veriyorduk. Irak ise yumurtaya kendi üreticilerini de düşünerek yumurtaya ambargo koydu ve bizden yumurta istemiyor. Yumurtalar Irak sınırında 10 gün bekledikten sonra alındı, ancak bundan sonra gidecek olan yumurtalar Irak Hükümeti'nden izin alınarak gönderilecek. Türkiye'de yumurta üretimi konusunda dengesiz bir üretim var. Ham maddemiz, mısır, soya yurt dışından geldiği için dolarla geliyor ve maliyetler yükseldiği için üretici zarar ediyor. Daha önceleri haftada 300 tır, 325 tır gönderiyorduk. Bu hafta ise Irak'a 87 tır gönderdik. Bizim pazarımız Irak idi. Diğer ülkelere az da olsa yumurta gönderiyoruz. Ancak en büyük pazarımız bizim Irak idi. Yapılması gereken ise Türkiye'de yumurta üretimi çok çok fazla şu anda. Planlı bir yumurta üretimi yapılması gerekir. Tarım Bakanlığı iç ve dış piyasanın ihtiyacını açıklaması ve bizlere bildirmesi gerekir. Biz yumurta üreticileri başkanları ile bir toplantı yapılması gerekir. Devletimize bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz, ancak üretim planlamasındaki dengesizlik nedeniyle yumurta fiyatında gerileme olacak. Tarım bakanlığımızın bir an önce bu konularda adım atması gerekir, yumurta birlik başkanları ile bir toplantı yapılması gerekir." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA