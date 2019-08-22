Yumurta topuk ayakkabı ile 8 köşe kasketin heykeli dikildi

22.08.2019 10:27

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, yöre simgelerinden olan 8 köşe kasket ile yumurta topuk ayakkabının dikilen heykeli, yoğun ilgi görüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Kunduracılar Odası'nın katkılarıyla, ilçenin simgesi haline gelen 8 köşe kasket ile yumurta topuk ayakkabının heykeli dikildi. Bölge halkı ve ilçeyi ziyarete gelenler, yaklaşık 6 metre yükseklikteki heykelin önünde fotoğraf çektirmek için birbirleriyle adeta yarışa girdi. Yaklaşık 1 ay önce Tarihi Çarşamba Köprüsü'nün yanındaki alana yerleştirilen heykelin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ise binlerce beğeni aldı.

'ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ'

İlçelerine kazandırılan eser için mutlu olduklarını belirterek heykelinin yapılması için çok çaba sarf ettiklerini söyleyen Çarşamba Kunduracılar Odası Başkanı Osman Aydın, "Yumurta topuk ayakkabısı bundan yüz sene öncesinden bu yana Çarşamba'da üretiliyor. Ayakkabının özelliği, tek parça deri olması ve üzerinde dikiş olmamasıdır. Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılmaya çalışıldı ama bizim ayakkabı ustalarımız gibi yapamadılar. İlçemiz için çok kıymetli olan bu iki ürünün heykelinin dikilmesi için hep birlikte çalıştık. Ardından belediyemiz tarafından heykel yaptırıldı ve uygun bir noktaya diktirildi. Vatandaşlarımız da çok ilgi gösterdi. Ayrıca biz bu ürünlerin minyatür boyutta olanlarını yapıp ilçemizi daha da tanıtmak için çabalıyoruz. Bu ayakkabımız halk arasında yumurta burun ve yumurta topuk olarak geçiyor. Ürettiğimiz bu ayakkabı Türkiye'nin her yerine de gidiyor buradan. Yurt dışına dahi satışlar yapılıyor. Biz böyle bir heykelin ilçemize kazandırılmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

'GEÇ KALINSA DA GURUR VERİCİ'

Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen ise, sekiz köşe kasketin orijinal halinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba harcadıklarını ifade ederek, "Yüzyıllardır ilçemizin simgesi olan 8 köşe kasket ile yumurta topuk ayakkabının heykelinin dikilmesi gurur verici. Aslında bu heykelin yapılmasında geç kalındığını düşünüyorum ama yapıldığında çok mutlu oldum. Yöresel eşyalarımızın böyle değer görmesi bizleri gururlandırdı" dedi.

İLÇEDE ASIRLIK GELENEK

Sekiz köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabı, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşayan erkekler tarafından giyimlerinde tercih ediliyor. El yapımı olan ayakkabı, tek parça deriden dikişsiz olarak yapılması ve ön ve arka tarafının yumurtaya benzer şekilde olması nedeniyle dikkat çekiyor. Topuk kısmının diğer erkek ayakkabılarına göre daha yüksek olması nedeniyle özellikle kısa boylu erkekler tarafından tercih edilen ayakkabı ile sekiz köşe kasket, Çarşambalı ustalar tarafından üretildikten sonra talep üzerine yurt dışına da sıkça gönderiliyor.

Kaynak: DHA