Yumurta topuk ayakkabı aşkı ilçeyi aştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinin simgesi olarak bilinen yumurta topuk ayakkabı satışı ilçede çok fazla rağbet gösterilmese de yurt dışında da satış gerçekleşiyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin simgesi olarak bilinen yumurta topuk ayakkabı satışı ilçede çok fazla rağbet gösterilmese de yurt dışında da satış gerçekleşiyor.

Çarşamba ilçesinin simgesi olarak bilinen yumurta topuk ayakkabısı yut dışında da merak uyandırıyor. Bunun üzerine konuşan Çarşamba ilçesinde yumurta topuk ayakkabı imalatı yapan ve aynı zamanda Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aydın açıklamalarda bulundu.

"Sevda 100 sene öncesine dayanıyor"

Çarşamba ilçesinde yumurta topuk ayakkabı imalatı yapan Çarşamba Kunduracılar Odası Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aydın, "Yumurta topuk ayakkabı sevdası 100 sene öncesine dayanıyor. İnsanlarımız o zamanlarda yumurta topuk ayakkabı tercih ediyordu. Her şehir kendini ayakkabı sektöründe geliştirirken Çarşamba'da böyle bir durum söz konusu olmamış. O yüzden yumurta topuk ayakkabı Çarşamba'ya özgü bir simge olarak kalmış" dedi.

İlçeden ülkeye

İlçede pek rağbet görmemesine rağmen yurt dışına çokça satış gerçekleştiren Başkan Aydın, "İnsanlarımız şuanda pek rağbet göstermiyor. Ben daha çok sosyal medya üzerinden yurt dışına satış yapıyorum. Oralarda hala daha topuklu ayakkabı giyiliyor. Eskiden yumurta topuk ayakkabı imalatı yapan birçok esnaf vardı. Şuan çok az sayıdayız. Ayakkabının kalitesine göre de satış fiyatlarımız 150-300 TL arası değişiyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı