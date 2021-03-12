Yumurta tavukçuluğuna ilgi artıyor
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Yumurta tavukçuluğuna ilgi artıyor

12.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:49
Yumurta tavukçuluğuna ilgi artıyor

Son yıllarda büyük ümitlerle girdikleri yumurta tavukçuluğu işinden araştırmadan ve yanlış alınan tavuklar yüzünden birçok vatandaş zarara uğruyor.

Son yıllarda büyük ümitlerle girdikleri yumurta tavukçuluğu işinden araştırmadan ve yanlış alınan tavuklar yüzünden birçok vatandaş zarara uğruyor.

Araştırmadan ve müşterisi olmadan yapılan yumurta tavukçuluğu işinden maddi ve manevi olarak zarar ediliyor. Kanatlı hayvan yetiştiricisi Boran Kanat, "Vatandaşları uyardı. Lütfen acele edip zarar etmeyin sonrasında çok üzülürsünüz. Son yıllarda özellikle yumurta tavuğuna ilgi giderek artıyor. Vatandaşlar araştırmadan gerekli izin ve belgelerini istemeden yarka tavuk ya da yumurtlayan tavuk alıyorlar. Sonrasında ne yazık ki büyük umutlarla girdiği işlerinden maddi ve manevi anlamda zarar ediyorlar. Halkımızdan ricamız satılan tavukların aşılarını analiz raporlarını gösteren aldıkları malın arkasında duran firmalar ile çalışsınlar. Aldıkları tavukların gramaj ve hayvanların yetişme sürelerini öğrensinler. Çünkü genç alınan hayvanlarda yumurta süresinin uzamasıyla işletmeler maddi anlamda zarara uğrayacakları gibi yanlış yönlendirmeler ile hayvanların sağlığı da riske girebilir. Hayvanlarını satın aldıkları firmalardan danışmanlık istesinler. Çünkü profesyonel çalışan firmalar bu anlattığım konuları eksiksiz yerine getirenlerdir" diye konuştu. - BURSA

Yumurta tavukçuluğuna ilgi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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