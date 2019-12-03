Yumurta satarak fenomen oldu

03.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:29

BAŞAKŞEHİR'de kadınların sosyal medyayı daha etkin kullanabilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi. Sosyal medyada çocuğuyla birlikte yaptığı paylaşımlarla adından 'Fenomen Anne' olarak sıkça söz ettiren Kadriye Altınbaşak, tecrübelerini aktardı.

Başakşehir Kadın ve Aktivite Merkezi (BAKMER), kadınların sosyal medyayı daha etkin kullanabilmesi amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi. Şahintepe Bilgievi'nde düzenlenen eğitimde, kadınların sosyal medya fırsatını nasıl değerlendirebilecekleri hakkında bilgi verildi. Sosyal medyada çocuğuyla birlikte yaptığı paylaşımlarla 'Fenomen Anne' olarak bilinen Kadriye Altınbaşak, Başakşehirli kadınlara sosyal medya mecrasındaki ticari tecrübelerini aktardı.

"YUMURTA SATARAK BAŞLADIM"

Sosyal medyada yüksek takipçi sayısına ulaşma serüvenini anlatan Altınbaşak, "Allah korusun, 'eşimin başına bir şey gelirse ev ekonomisini nasıl ayakta tutarım' diye düşündüm. Zamanında mantı yapıp pazarlarda satıyordum. Instagram'da ise yumurta satarak ticarete atılmış oldum. Yumurta tanıtarak ilk ayın sonunda bir çeyrek altın kazanmıştım" dedi.

"ŞİMDİ GİRMEZSENİZ PİŞMAN OLURSUNUZ"

Sosyal medyada ticari faaliyetlerin bugün ve gelecekteki önemine dikkat çeken Kadriye Altınbaşak, "5 yıl sonra sosyal medyadan insanlar daha iyi kazançlar sağlayabilecek. Bu yüzden 'ben yapamam' demeyin. Ne yeteneğiniz varsa, hatta yeteneğiniz yoksa bile sosyal medyadan kendinize özel bir profil oluşturarak üretmeye başlayın" diye konuştu.

"ETİKETLERE DİKKAT ETMELİSİNİZ"

Özel filtreler ve profesyonel çekimlerden çok doğallığın sosyal medyada ilgi çektiğini ifade eden Altınbaşak, etiket etkinliğinin de önemine dikkat çekerek, "Örneğin takı tasarlayıp satıyorsanız etiket olarak sadece 'takı' yazmayın. Daha özel kelimeler kullanarak bir kullanıcının aramasında ilk göze çarpan olabilirsiniz" dedi.

Kaynak: DHA