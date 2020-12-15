Yumurta kırmızı etle yarışıyor
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Yumurta kırmızı etle yarışıyor

15.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:21
Yumurta kırmızı etle yarışıyor

İhracatın artmasıyla birlikte yumurta fiyatları rekor seviyeye ulaştı, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde bile 30 adet yumurtanın kolisi 30 liradan satılırken, aynı marketlerde dana kıymanın kilosunun 34 liradan satılması dikkat çekti.

İhracatın artmasıyla birlikte yumurta fiyatları rekor seviyeye ulaştı, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde bile 30 adet yumurtanın kolisi 30 liradan satılırken, aynı marketlerde dana kıymanın kilosunun 34 liradan satılması dikkat çekti. Bazı marketlerde yumurtanın kolisi 35 lirayı buluyor.

Yumurtada son aylarda yaşanılan fiyat artışı son günlerde adeta rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin önde gelen ucuzluk marketlerinde bile 30 adet L boy (63-72 gram) yumurtanın kolisi (30 adet) 30 liradan satılıyor, Aynı marketlerde dana kıymanın kilosu ise sadece 34 liradan satılıyor. Bazı marketlerde aynı boy yumurtanın kolisi 35-37 TL aralığında tüketiciye sunuluyor. Küçük boy yumurtanın kilosu ise (53-62 gram) toptan 18 liradan satılıyor. Vatandaşlar ise kıyma fiyatı ile yumurtanın hemen hemen aynı düzeye gelmesine anlam veremiyor.

Bursa'da bir yumurtalık tavuk çiftliği yetkilisi, fiyatların artan ihracatın etkisiyle rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Halen büyük boy yumurtanın kolisinin toptan 23 liradan satıldığına dikkat çeken yetkili, kahverengi yumurtanın ise toptan 28 liradan marketlere satıldığını dile getirdi. Yem maliyetlerinin artmasının da fiyatlarda etkili olduğunun altını çizen firma yetkilisi, yumurtanın hızlı tepki veren ve aniden yükselen bir ürün olduğunu hatırlattı. Yetkili şunları kaydetti: "Şu anda da mevsim olarak yumurta tüketiminin arttığı bir dönemdeyiz. Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalar ve havaların soğuması talebi artırdı. Yumurta fiyatlarının artışının birinci sebebi; artan girdi maliyetleridir. İkinci sebep ise yumurta ihracatının artmasıdır. Yaklaşık 30 ülkeye yumurta ihracaatı yapılıyor. Irak, Suriye, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri listenin başını çekerken Afganistan, Malezya, Azerbaycan, Gürcistan da önemli yumurta müşterilerimiz arasında yer alıyor. Mısır yeminin tonu 2 bin lirayı bulması da üreticiyi sıkıntıya sokuyor."

(Süleyman Aydın/İHA)

Yumurta kırmızı etle yarışıyor
Yumurta kırmızı etle yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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