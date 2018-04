Yumurta Karmaşasına Barkodlu Çözüm

SEYHAN KIRICI - Balıkesir Ticaret Borsası ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, toplumun kandırılmaması adına "yetiştirme metodu kodu" sisteminin yarın uygulamaya gireceğini hatırlatarak, "Yani her yumurta organik adı altında satılıyor ama her yumurta maalesef organik değil. Serbest dolaşan tavuk yumurtası da kafessiz yetiştirilen yumurtalar da kafeste üretilmesine rağmen kahverengi olan yumurtalar da organik diye satılıyor." dedi.

Kula, AA muhabirine, Balıkesir'de 7 milyon yumurta tavuğu olduğunu ve yıllık 1 milyar 800 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yumurtalardaki numaralama sisteminin organik yetiştiricilikte "0", açık dolaşımda yetişen için "1", kümeste kafessiz yetiştiricilik için "2", kafeste yetiştiricilik için "3" kodlu olacağını anlatan Kula, şöyle konuştu:

"Toplumun kandırılmaması adına bu barkod sistemi uygulamaya girecek. Yani her yumurta organik adı altında satılıyor ama her yumurta maalesef organik değil. Organik olan yumurtalar bunların içinde çok çok az. Serbest dolaşan tavuk yumurtası da kafessiz yetiştirilen yumurtalar da organik kafeste üretilmesine rağmen kahverengi olan yumurtalar da organik diye satılıyor. Haksız kazanç sağlanmaması adına uygulanmış bir sistemdir. Ben bu kodlamada emeği geçen bakanlık yetkililerinin her birine Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği adına teşekkür ederim."

Tesisler denetleniyor

Kula, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yumurta üreticileri için "yetiştirme metodu kodu" uygulamasının başladığını ve geçiş süreci için ise 16 Nisan'a kadar zaman tanındığını dile getirerek, bu sürenin uzatılması hakkında şimdilik bir duyuru olmadığı için tüm üreticilerin yeni kod sistemine geçmesi gerektiğini söyledi.

Balıkesir'de birçok tesisin denetimlerinin yapıldığını ve bunun sürdüğünü aktaran Kula, "Denetimler sıklıkla gerçekleştiği takdirde yeni barkod sistemi etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de il genelinde yumurta üretim tesislerinde denetimlerin devam ettiğini ve üreticilerin "yetiştirme metodu kodu"na geçiş süreci hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Tesislerin sadece "yetiştirme metodu kodu" uygulaması kapsamında denetlenmediğini ayrıca sağlık ve hijyen koşullarında denetlendiğini ifade eden yetkililer, 16 Nisan sonrasında yapılacak denetimlerde "yetiştirme metodu kodu"na geçiş yapmayan tesisler hakkında yönetmeliğe uygun şekilde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.