Yumurta kabuğundan kaşık olur mu? Sıçandişi mi doğradık, piyazlık mı?

1) Açıldığı sene ismiyle de konuşulan, Alaçatı'nın popüler mekanı aşağıdakilerden hangisi?a. Marangoz b. Esnaf c. Dayı d. Mahkeme2) Kilis'in bolca Antep fıstığı kullanarak yapılan kadayıf tatlısının adı ne?a. Fıstık rüyası b. Cennet çamuru c. Yuva tatlısı d.