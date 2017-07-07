Yumurta Kabı Fabkrikasında Korkutan Yangın

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, kağıt yumurta viyolü (kabı) üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülebildi. Ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar meydana geldi.



Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde, kağıt yumurta viyolü üretimi yapılan Kab-San Makine Gıda Geri Dönüşüm Hayvancılık ve Ambalaj Sanayi Fabrikası'nın stok bölümündeki kağıtların depolandığı kısımdan, saat 00.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Üç vardiya halinde toplam 21 işçinin çalıştığı fabrikadaki yangın, kısa sürede büyüdü.



Alevler fabrikaya yayılırken, içeride çalışan işçiler dışarı çıkarak canlarını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Tire ve Torbalı İtfaiye Grupları ile Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarfetti. Fabrika çalışanları, işyerlerinin alev alev yanışını ağlayarak izledi. Fabrika çalışanlarından bir grup, yangın devam ederken tüm tehlikesine rağmen idari binaya girip, bilgisayar ve bazı önemli evrak ve değerli eşyaları dışarı taşıdı. Alevler 3 saatte güçlükle söndürülürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. Jandarma da yangınla ilgili soruşturma başlattı. - İzmir