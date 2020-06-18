'Yumurta ihracatı 195 milyon adetten 4.5 trilyon adete yükseldi' KAYSERİ Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yumurta ihracıtıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Son 9 yıllık sürede yumurta ihracatı 195 milyon adetten 4.5 trilyon adete yükselmiş ve yumurta ihracatının üretimdeki payı 2006 yılında yüzde 2.42 iken son yıllarda bu rakam yüzde 29.

KAYSERİ Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yumurta ihracıtıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Son 9 yıllık sürede yumurta ihracatı 195 milyon adetten 4.5 trilyon adete yükselmiş ve yumurta ihracatının üretimdeki payı 2006 yılında yüzde 2.42 iken son yıllarda bu rakam yüzde 29.70'e yükselmiştir" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yumurta ihracı ile ilgili rakamları paylaştı. Yazılı açıklama yapan Şahin, "Türkiye dünyada yumurta ihracat eden ülkeler arasında 2008'de 7'nci sırada, 2009 yılında 8'inci sırada, 2010 yılında 6'ncı sırada, 2011 yılında 3'üncü sırada yer almıştır. 2012 yılı itibariyle Hollanda'dan sonra ikinci sıraya yerleşmiş olan Türkiye, 2017 yılı itibariyle dünyada en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında 4'üncü sıraya gerilemiştir. Son 9 yıllık sürede yumurta ihracatı 195 milyon adetten 4.5 trilyon adete yükselmiş ve yumurta ihracatının üretimdeki payı 2006 yılında yüzde 2.42 iken son yıllarda bu rakam yüzde 29.70'e yükselmiştir. Bu da üretim miktarına paralel olarak ihracat potansiyelimizin de iyi bir noktaya ulaştığını göstermektedir. İhracat yapılan ülkeler incelendiğinde daha çok ülkemizin çevresinde bulunan yakın komşu ülkelerin çoğunlukta yer aldığını görebiliriz. Ancak bu coğrafyada yer alan ülkelerdeki istikrarsızlık ve ulusal politikalar dolayısıyla önemli ihracat pazarımızı kaybetmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

'İLİMİZDE ÜRETİLEN 3 YUMURTADAN 1'İNİ YURT DIŞINA GÖNDERMEKTEYİZ'

Yumurta ihracının önemine değinen Şahin, "Irak'ta geçen yıl yaşanan olumsuz sonuçlardan dolayı bu ülkeye ihracatımız sekteye uğramıştır. Bunun üzerine sektör başka ülkelere yönelmeye çalışmıştır. Katar, BAE, Umman, Suudi Arabistan, Türki Cumhuriyetleri gibi çeşitli ülkelere ihracatlar başlamış, daha öncesinde ürün gönderilen ülkelerde ihracat miktarlarında artışlar yaşanmaya başlamıştır. İlimizden halen bu ülkelere haftalık bazda yaklaşık 10 TIR ile 3,5-4 milyon adet yumurta gönderilmektedir. Diğer bir deyişle ilimizde üretilen her 3 yumurtadan birini yurt dışına göndermekteyiz. Yumurtada KDV'nin yılbaşında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi ile biraz rahatlayan sektör, yeni ihracat yapılacak ülkeler bulunması, ihracat yapılan ülkelere yapılan ihracat miktarının artırılması ve ülke genelinde kuruluşu sağlanabilecek tek elden pazarlamaya yetkili ve etkili satış yapabilecek kuruluş vasıtasıyla daha güçlü bir sektör haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA