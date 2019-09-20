20.09.2019 13:43

Yumurta gençleştirme tedavisi sonuç verdi, müjdeli haberi aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 36 yaşındaki Kübra Köylü'ye erken menopoz teşhisi konuldu. Gitmediği doktor kalmayan Köylü, Diyarbakır'da gördüğü tedavinin ardından müjdeli haberi alarak gebe olduğunu öğrendi.

Diyarbakır'da yaşayan ve 2 yıllık evli olan 36 yaşındaki Kübra Köylü, çocuk sahibi olmak için Türkiye'nin birçok ilinde defalarca denemeleri oldu. Başvurduğu kliniklerde olumsuz sonuç alan Köylü, tam umudunu kaybetmişken, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yanına gitti. Yapılan tetkiklerde erken menopoz teşhisi konulan Köylü'ye yumurta gençleştirme ve yumurta detoks tedavisi uygulandı. Yaklaşık 2 aylık tedavi sonrası erken menopozu atlattı. Yumurta gençleştirmek ve yumurta detoks tedavileriyle menopozdan kurtulan Köylü, 12 gün sonra gebe kaldı. Mutlu haberi alan Köylü'nün ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kübra Köylü, şimdilerde çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor.

Erken menopozdan yumurta detoks tedavisiyle kurtuldu

Erken menopozdan dolayı Kübra Köylü'nün 2 yıldır gitmediği il, çalmadığı kapı kalmadığını ve bütün denemelerinin başarısız sonuçlandığını aktaran Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın erken menopozdan yumurta gençleştirme ve yumurta detoks tedavisiyle kurtulduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta daha önce baktığımızda adet dönemlerinde çok ciddi uzamalar, adet görmede sorunluluk ve aynı zamanda çocuk sahibi olmak istiyordu. Tabii hasta birçok yerde tedavi olmaya çalıştı fakat hastada erken menopoz teşhisi olduğu için yumurtaları olmadığı için hastaya bir türlü tedavi uygulanamamış. Hasta kliniğimize geldi bizde tabii değerlendirdik. Hormon profiline baktık, antimiller hormon düzeylerine baktık. FH hormonları ileri derecede yüksek olduğunu gördük. Antimiller hormonlarının çok ciddi anlamda aşağıda olduğunu gördük. Yani hasta tipik erken menopoz hastasıydı. Tabi hasta daha önce çok umutsuzmuş. İmkanı olmayan, başka yerde hiçbir tedavi yanıtı almayacağı söylenmiş hastaya. Tabi hasta kliniğimize geldi, hastayı değerlendirdik. Değerlendirmemizde hastada yumurta gençleştirme tedavisi uygulamaya karar verdik. Hem yumurta detoks tedavisi, hem de yumurta gençleştirme tedavisi uygulamaya karar aldık. Tabi bu uygulamalar artık güncel uygulamalar. Yurt dışında uygulanan uygulamalar. Bizde Türkiye'de kendi kliniğimizde yavaş yavaş uygulamaya başladık. Bunula ilgili artık pozitif sonuçlar almaya başladık. Gerçekten de önceleri erken menopoz bizim için bir kabustu. Bu hastamızda yumurta detoks, aynı zamanda yumurta gençleştirme tedavisi sonrası kendiliğinde spontane gebe kalan bir hastamız. Yani bu hastamıza daha önce tüp bebek uygulaması dahi yapılamayan bir hasta. Bugünde hasta kliniğimize geldi biz baktık değerlendirdik. Artık gebelik kesesini gördük. Tabi biz gebelik kesesini gördüğümüzde hasta gözlerine inanamadı. Onun için daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. Burada erken menopozlu hastalarda artık bu şikayeti olan hastalar ümitsizliğe kapılmasınlar. Doğru klinik, doğru hekim, doğru tedaviyle artık başarılar elde edebiliyoruz. Bu hastalarda tedavilerle sonuçlar alabiliyoruz. Her hastaya aynı tedavi uygulanmıyor. Yani hastaya özgü spesifik tedavi uygulamak lazım. Bizde bu hastamıza spesifik tedavi uyguladık. Yani siz hastaya alta yatan sebebi bulduğunuzda tedavi ettiğinizde tedavi kaçınılmazdır. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin diyoruz" dedi.

Birçok denemeye rağmen çocuk sahibi olamamıştı

2 yıllık evli olan 36 yaşındaki Kübra Köylü ise evde sürekli stres olduğunu dile getirerek birçok denemeye rağmen çocuk sahibi olamadığını aktardı. Köylü, "2 yıldır evli ilk kez geldim buraya, tedaviye başladım. Çok şükür kısa sürede de sonuç verdi. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla, arkadaşlar arasında duymuştum ismini, bende geleyim dedim. Geldim çok şükür üçüncü gelişimden sonra güzel haberlerle karşılaştım, çok şükür. İlk başta tüp bebek söylemişti ben istememiştim. Sonra tamam dedi, destek verelim dedi, yalnız bırakmayalım dedi. Sonra da tedaviye başladık. Sonra ikinci tedavide çok kısa sürede çok mutlu bir sonucu aldım. Yumurta kalitesinde düşüklük olduğunu söyledi. Erken menopoz teşhisi diye. Yumurta gençleştirme ve yumurta detoksu yöntemiyle elhamdülillah çok sonuç verdi Allah'ın izniyle. Umutsuzluğa kapılmasınlar, Allah'tan ümit kesilmez. Doğru tedavi, doğru teşhis her zaman iyidir. Bunun için işin ehline gelmek lazım. Hakan hocayı herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA