Yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır, kimlere uygulanır?

İlerleyen yaşlarda da çocuk sahibi olmak isteyen kadınların genellikle tercih ettiği yöntemlerden olan yumurta dondurma yani oosit kriyoprezervasyonu ne işe yarar merak ediliyor. Yumruta dondurma işlemi kimlere yapılır?

Yumruta dondurma işlemi, kadınların her yaşta çocuk sahibi olmaları için seçtikleri bir yöntemdir. Olgun bir yumurtanın (oositin) dondurularak saklanması olarak bilinen yumurta dondurma işlemi çeşitli nedenlerle tercih edilebilir. Doğurganlığını uzatmak isteyen anne adayları için fırsat haline gelmiştir. İşte, yumurta donrdurma işlemi hakkında detaylar...

YUMURTA DONDURMA NEDİR?

Yumurta (oosit) dondurma, kadının yumurtalıklarından elde edilen olgun yumurtaların, ilerleyen yıllarda da çocuk sahibi olmak istendiğinde kullanabilmesi adına özel yöntemlerle dondurulup saklanması işlemine dedir.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Normal adet dönemini beklemek şile işe başlanır. Genellikle adet döneminin başlangıcında veya daha sonra ilaç kullanımına başlanması gerekebilir.

Dondurulmak için alınacak yumurtaların büyümesi amacıyla retilen doğurganlık ilaçlarının uygulanmasınına başlanır. İlaç lımı sürecinde 10 - 12 günlük sürede düzenli olarak ultrason kontrolleri ve kan testleri yapılır.

Yumurtaların istenilen düzeyde olgunlaşmasının ardından toplama işlemine geçilir. Hafif ağrı kesiciler ve yatıştırıcılar kullanılabilir.

Toplanan yumurtalar, embriyolog tarafından dondurma işlemi için laboratuvarda hazırlanır. Dondurma işlemi yumurtaya zarar vermeden yapılmalı ve yumurta sıcaklı bu durumda tüm metabolik işlevlerin durduğu seviyeye kadar düşürülür.

Yumurtaların dondurulmasının akabinde saklamak için sıvı azot depolama odasına kaldırılır. Dondurulmuş yumurtalar kullanılmak istendiği vakit, öncesindne bilgilendirme yapılmalıdır.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ KİMLERE UYGULANIR?

Anti-Müllerian Hormon testi ile yumurtalık rezervinde azalma tespit edilmişse, 3 uzman doktor tarafından onaylanmış Sağlık Kurulu Raporu ile onaylanmış hastalarda,

Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine neden olacak bir operasyon geçirecek hastalarda,

Ailesinde erken menopoz olan hastalarda,

Kemoterapi ve ışın tedavisi gerekliliği olan hastalarda yumurta dondurma işlemi yapılabilir.