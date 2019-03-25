Yumurta Çocuk' Will Connoly Protestosunun Ardından İlk Kez Konuştu

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından ilgili ırkçı söylemlerde bulunan Avustralyalı senatör Fraser Anning'e yaptığı yumurtalı protestoyla bir anda dünya gündemine oturan 'Egg Boy' (Yumurta Çocuk) Will Connoly, olayın ardından ilk kez konuştu. Avustralya'da yerel bir televizyon programına katılan Connoly, senatörün konuşmalarını mide bulandırıcı bulduğu için böyle bir protesto gerçekleştirdiğini belirtti. Eyleme geçmeden önce bir saat boyunca senatörü dinlediğini ve anlamaya çalıştığını ama Anning'in nefret söylemlerinin kendisini protesto için motive ettiğini söyledi.

Olayın ardından Will Connolly isimli genç için "EggBoyHero" etiketi oluşturuldu ve gence binlerce destek mesajı geldi. Destek mesajlarına teşekkür eden Conolly "Yaptığım eylemin bu kadar ses getireceğini tahmin edemezdim. Bundan dolayı utanç duyuyorum çünkü dikkati saldırının gerçek kurbanlarının üzerinden çektim, oysa onların acılarına odaklanmalıyız." dedi.