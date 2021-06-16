Yumurta alerjisi olanlar covid aşısı olur mu?
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Yumurta alerjisi olanlar covid aşısı olur mu?

Yumurta alerjisi olanlar covid aşısı olur mu?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Yumurta alerjisi olanlar covid aşısı olur mu?" sorusu yer aldı. Peki, Yumurta alerjisi olanlar covid aşısı olur mu?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Biontech kan pıhtılaşması yapar mı, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

YUMURTA ALERJİSİ OLANLAR COVİD AŞISI OLUR MU?

Aşının üretim sürecinde yumurta kullanılmamaktadır. Bu nedenle yumurta alerjisi olan kişilere inaktif COVID-19 aşısı uygulanabilir.

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