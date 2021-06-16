Yumurta alerjisi olanlar covid aşısı olur mu?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Yumurta alerjisi olanlar covid aşısı olur mu?" sorusu yer aldı. Peki, Yumurta alerjisi olanlar covid aşısı olur mu?