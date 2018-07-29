Yumrukların konuştuğu yol verme kavgası kamerada

Trafikte araçlarını durdurup yumruklaştılar

İSTANBUL - Şişli'de minibüs ve otomobil sürücüsü arasında çıkan "yol verme" kavgasında yumruklar konuştu.

Şişli, Darülaceze Caddesinde dün öğle saatlerinde iddiaya göre Okmeydanı istikametine ilerlemekte olan minibüs sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförünün üstüne yürüdü. Minibüsün kapısını açarak kavgaya tutuşan sürücülerin tartışmasında yumruklar havada uçuştu. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, sinirli sürücüleri ayırdı. Çevredeki vatandaşların uzun süre otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.Öte yandan kavga kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki araç sürücüsü de yol ortasında durup yumruk yumruğa kavga ediyor.

Öte yandan 'yol verme' kavgası nedeniyle Darülaceze Caddesi'nde bir süre trafik durdu. Sürücülerin kavgaya son vermesinin ardından trafik akışı normale döndü.