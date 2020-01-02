Yumrukla hakemi bayıltan futbolcuya 1 yıl men cezası

02.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:26

ZONGULDAK'ta oynanan amatör lig maçında futbolcu Caner Kurt, kendisine kırmızı kart gösteren hakem Atakan Yüzlü'ye yumruk atarak bayılttı. Futbol İl Disiplin Kurulu, kulüple ilişiği kesilen Caner Kurt'a 1 yıl futboldan men cezası verdi.

Zonguldak 1. Amatör Küme Çaycuma Grurbu'nda Veliköyspor ile Nebioğlu Gençlikspor, geçen Pazar günü karşı karşıya geldi. Veliköyspor takımının 3-1 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 68'inci dakikasında Nebioğlu Gençlikspor futbolcusu Caner Kurt, görmüş olduğu 2'nci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karara tepki gösteren Kurt, hakem Yüzlü'ye yumruk attı. Kulağına aldığı darbeyle bayılan Yüzlü, hastaneye kaldırıldı. Maç tatil edilirken, hakem Yüzlü tedavisinin ardından Kurt'tan şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

1 YIL FUTBOLDAN MEN CEZASIFutbol İl Disiplin Kurulu, olayla ilgili futbolcu Caner Kurt'a 1 yıl futboldan men cezası verdi. Zonguldak Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Ümit Kaya da yaşanan olaya tepki gösterdi. Yaşanan olayı kınadıklarını ifade eden Kaya, "Caner Kurt isimli şahısın seviyesiz ve fütursuzca yapmış olduğu saldırıyı şiddetle kınıyor ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı, yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.KULÜPLE İLİŞİĞİ KESİLDİNebioğlu Gençlikspor yönetimi de yaşanan olayla ilgili hakem Yüzlü ve futbol camiasından özür diledi. Futbolcu Kurt'un kulüple olan ilişkisinin kesildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Futbolcumuz Caner Kurt maçın orta hakemi Atakan Yüzlü'ye fair-play harici fiili eylemde bulunmuş ve karşılaşma tatil edilmiştir. Kesinlikle tasvip etmediğimiz bir davranışta bulunan futbolcunun kulüple ilişkisi kesilmiş olup bu üzücü olay nedeniyle maçın hakemi Atakan Yüzlü, hakem kurulu, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden özür dileriz. Futbol sahalarımızda görmek istemediğimiz fair-play kriterlerini bozan bu olayların son bulması adına Nebioğlu Gençlikspor yönetimi olarak asla taviz vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz."