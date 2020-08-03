Yumruk attığı caminin kapısındaki camı kıran şüpheli: "Amacım hırsızlık değildi" Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yumruk attığı caminin kapısındaki camı kıran şüpheli, olayı hırsızlık amacıyla yapmadığını belirtti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yumruk attığı caminin kapısındaki camı kıran şüpheli, olayı hırsızlık amacıyla yapmadığını belirtti.

Geçen hafta, bir caminin kapısındaki camın kırılmasıyla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan C.B'nin, olay sırasında bileğinden yaralanmasının ardından hastanedeki tedavisi de tamamlandı.

C.B, yaptığı açıklamada, geçmişte madde bağımlısı olduğunu ancak daha sonra uyuşturucu kullanmayı bıraktığını belirterek, "Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ama tedavi gördüğüm için kendimi tutamadım. Ben bunu kasti bir şekilde yapmadım, amacım hırsızlık değildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA