Londra'nın Salisbury şehrinde 4 Mart'ta babası ile birlikte zehirlenen eski Rus ajanının kızı Yulia Skripal, hastaneden taburcu edildi.

Yulia ve babası Sergey Skripal 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankta baygın bir halde yatarken bulunmuştu. Olayı inceleyen İngiliz polisi, Skripal ve kızının askeri bir sinir gazı olan Novichok ile zehirlendiğini bildirmişti. 1 aydan daha uzun bir süredir hastanede kalan Yulia hastahaneden taburcu edildi. - LONDRA