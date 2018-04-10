Yulia Skripal, Hastaneden Taburcu Edildi

Yulia Skripal, Hastaneden Taburcu Edildi

Londra’nın Salisbury şehrinde 4 Mart’ta babası ile birlikte zehirlenen eski Rus ajanının kızı Yulia Skripal, hastaneden taburcu edildi.

Yulia Skripal, Hastaneden Taburcu Edildi

Londra'nın Salisbury şehrinde 4 Mart'ta babası ile birlikte zehirlenen eski Rus ajanının kızı Yulia Skripal, hastaneden taburcu edildi.

Yulia ve babası Sergey Skripal 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankta baygın bir halde yatarken bulunmuştu. Olayı inceleyen İngiliz polisi, Skripal ve kızının askeri bir sinir gazı olan Novichok ile zehirlendiğini bildirmişti. 1 aydan daha uzun bir süredir hastanede kalan Yulia hastahaneden taburcu edildi. - LONDRA

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