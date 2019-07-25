"Yuli"

Iciar Bollain yönetmenliğindeki biyografi türündeki müzikal yapım "Yuli", Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta'nın hayatını aktarırken bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikayesini anlatıyor.

Filmin başrollerinde Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez, Laura de la Uz, Yerlin Perez ve Mario Elias yer alıyor.

Kaynak: AA