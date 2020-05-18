Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı
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Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı köylerinde kurulan yulaf ve aspir demonstrasyon çalışmalarının kontrolleri yapıldı.

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı
18.05.2020 02:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 02:42

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı köylerinde kurulan yulaf ve aspir demonstrasyon çalışmalarının kontrolleri yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünden temin edilen yulaf ve aspir çeşit tohumları demonstrasyon amaçlı Kofçaz İlçe Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, bunlardan yulafın, Kahraman-Kırklar-Küçükyayla ve Tescile Aday olan 4 çeşidi, 16 Ekim 2019 günü Karaabalar köyünden Birol Akar'ın tarlasına, Aspirin Linas ve Olas olan 2 çeşidi ise 10 Nisan 2020 günü Tastepe köyünden İbrahim Türkkan'ın tarlasına her bir çeşitten birer dekar olarak ekildiği hatırlatıldı.

Haziran ve Ağustos aylarında tarla günü yapılacak

Açıklamanın devamında, "Yapılan inceleme ve gözlemlerde gerek yulaf ve gerekse aspir çeşitlerindeki gelişmenin iyi olduğu ve şartların uygun olması durumunda yulaf için Haziran ayı sonu aspir için ise Ağustos ayı ortalarında birer Tarla günü düşünülmüştür. Yayım metotlarımızdan biri olan sonuca yönelik demonstrasyonlarımızla, Enstitülerimizce geliştirilen Milli tohumlarımızın çiftçi şartlarında ekilip üretici ve yetiştiricilerimizce yerinde incelenerek, çeşitler hakkında değerlendirme yapabilmesi amaçlanmıştır. Müdürlüğümüz, Araştırma Enstitülerimizce geliştirilen her türlü tarımsal yeniliğin yaygınlaştırılmasında, üretici ve yetiştiricilerimizle birlikte olmaya devam edecektir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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