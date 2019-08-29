Yükümlüller kentsel dönüşüm alanında temizlik yaptı

29.08.2019 13:47

Niğde'de "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında yükümlüler kentsel dönüşüm alanında temizlik yaptı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşen etkinliğe Niğde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ömer Taşcı katıldı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen yaptığı açıklamada, "Temiz ve sağlıklı bir çevrenin bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul teşkil etmesi ve bunun ancak sağlıklı ve temiz bir çevre ile mümkün olmasından hareketle, vatandaşlık görevlerimizden biri olan, paylaştığımız yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması amacıyla Bakanlığımızca; 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi başlatılmıştır. Bu Proje ile Türkiye genelinde denetimli serbestlik infaz uygulamalarından kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi koordinasyonunda Efendibey mahallesi Kentsel Dönüşüm mevkinde kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamındaki yükümlülülerle daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için temizlik çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA