Yükümlülerin Yenilediği Okulları Üniversiteliler Şenlendirdi

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında yükümlülerin boya ve onarımını yaptığı okulda kütüphane kurup çeşitli etkinlikler düzenleyen üniversiteliler, ilkokul öğrencilerini mutlu etti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen projeye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kavak ve Asarcık Belediye Başkanlıkları, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ ortaklığı ile yürütülüyor.

Kurs gören ve denetimli serbestlikten yararlanan 18 yükümlü proje kapsamında Samsun Koruma Kurulu Başkanlığınca belirlenen ihtiyaç sahibi 71 okulun boya, tadilat, temizlik ve çevre düzenlemesi işlemlerini yerine getiriyor.

Proje kapsamında boya ve tadilat çalışmaları yükümlüler tarafından tamamlanan Kavak ilçesine bağlı Mahmutbeyli İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Okulu ziyaret eden üniversite öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla okul duvarlarını renklendirerek bazı çizgi film karakterleri ile duvarları süsledi.

Öğrencilere kitap, kırtasiye, çanta ve balonların dağıtıldığı etkinlikler kapsamında okul bahçesinde düzenlenen yarışmalar ve oyunların ardından öğrenciler için dans ve motosiklet gösterileri düzenlendi. Ayrıca okulda bin kitaplık kütüphane de oluşturuldu.

Okul Müdürü Hasan Uyanık, okullarının yenilenerek ihtiyaçlarının karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Emeğimiz Eğitim İçin Projesi"

Proje kapsamında okulların çevre düzenlemesi, temizlik, tadilat ve boya işlemlerinin yerine getirilmesinin yanında toplam bin 500 kitaplık iki kütüphane oluşturuldu. Öğrencilere eğitim atölyeleri kurularak mahremiyet, doğayı ve çevreyi koruma, tarih konularında eğitimler veriliyor. Öğrencilerin yaptığı resimler görevli psikolog tarafından analiz edilerek ruhsal durumları değerlendiriliyor. Öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikme etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemeleri, satranç takımı ve çeşitli spor malzemeleri dağıtılıyor.

Öte yandan projeye katılan denetimli serbestlik yükümlülerinin rehabilite olmalarının yanı sıra öğrendikleri mesleği yapabilecekleri yeterliliğe sahip olduklarını gösteren, iş bulmakta ve kendi işini kurmak için destek almalarında önemli, uluslararası alanda geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesi almalarına yönelik eğitimler veriliyor.

Kaynak: AA