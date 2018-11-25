Yükümlülerin Yenilediği Kıyafetler 4 Bin 20 Kişiyi Sevindirdi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz ve zor durumda olan kişilere destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen 'Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar' projesi kapsamında giysi-tekstil kumbaralarında toplanıp bugüne kadar yükümlüler tarafından yenilenen 4 bin 20 kıyafet ile 160 oyuncak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye'deki diğer illere de örnek oluşturacak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan 'Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar' projesi kapsamında haklarında 'kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğü' verilenler için 'Eğitim ve Yenileme Atölyesi' oluşturuldu. Atölyede yükümlüler bu alanlarda eğitilerek meslek edindirilip kamuya yarar sağladı.

Yine proje çerçevesinde adliyeye bağlı birimlere konulan 'giysi- tekstil kumbarası'nda toplanan kıyafet ve tekstil malzemeleri, yükümlüler tarafından atölyede yıkama, ütüleme ve tadilat işlemlerinden sonra kullanılabilir hale getirilerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Denetimli serbestlik yükümlüleri, yaptıkları bu çalışmayla birçok kesimdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Proje kapsamında bugüne kadar Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle kurulan Türkiye'nin ilk 'Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde bulunan ihtiyaç sahibi hükümlülere 457, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere 781, Açık Ceza İnfaz Kurumunda 239, Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kadın hükümlülere 783 ve çocuklarına 767 adet kıyafet ile 41 çift ayakkabı, 40 top, 10 hayvan figürlü minder teslim edildi. İki anaokuluna da yine atölyede yapılan top, oyuncak ve minder ile atölyeye başvuran ihtiyaç sahiplerine bin 93 kıyafet verildi. Giysi tadilatçısı kursuna katılan yükümlülerin eğitimlerine devam ettiği Eğitim ve Yenileme Atölyesi'nde bugüne kadar yenilenen 4 bin 20 kıyafet ve 160 oyuncak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış oldu.

Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Denetimli Serbestlik Müdürü Cuma Sarıçiçek ve projede görevli Denetimli Serbestlik çalışanları ile birlikte yükümlülerin yenilediği kıyafetleri hükümlülere kendi elleriyle ulaştırdı. Proje ile denetimli serbestliğe ayrılan yükümlülerin cezalarını çekerken ürettikleri ürünler ile de kamuya fayda sağladıkları belirtildi. Ayrıca kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünün meslek edindirip tahliyelerinden sonraki yaşamda yükümlülere iş imkanı sunduğu kaydedildi. - ADANA