Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu

04.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:07

Sivas Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Sivas Belediyesi ile örnek bir projeye imza atarak kuşlar için yuva yaptı.



Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, soğuk havanın etkisini hissettirdiği şu günlerde, yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Sivas Belediyesi bünyesinde yer alan atölyelerde atık malzemeleri değerlendirerek kuş yuvası yaptı.



Sivas'ta iki Denetimli Serbestlik yükümlüsünün gönüllü olarak yaptığı kuş yuvaları, bugün düzenlenen programla şehrin muhtelif yerlerine asıldı.



Sivas Kent meydanında düzenlenen programa Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan'da katıldı. Programda konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğrencisi İrem Yıldırım, "sokaktaki sessiz dostlarımızın sesi olmak için tasarladığımız projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise programda yaptığı konuşmada; "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Sivas belediyesi arasında atık malzemelerden kuş yuvası yapılması ile ilgili bir çalışma yaptık. Sağ olsunlar belediyemize bu noktada bize destek oldular. Biz Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde kamu hizmeti yararına çalışma yükümlüsü olan yükümlülerimiz ile birlikte şuan itibarıyla 41 tane kuş yuvası yaptık. Bugün kısmet olursa şehrin muhtelif yerlerinde onların ağaçlarda ve parklarda yerleşimi sağlanacak. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek bizim Anadolu'muzun kültürü ve düsturu. Bu soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanlarımıza bir nebze olsun barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Projeyi yürüten ve bizleri destekleyen belediyemize ve bu hizmetin yapılmasında emeği geçen Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz çalışanlarına ve yükümlülerimize teşekkür ediyorum. Biz bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.



Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ise konuşmasında. "Dünyadaki her canlının yaşam hakkı var. Biz de bu dünyada paylaşan insanlar olarak bu kutsallığın gereği olarak onların yaşam haklarını devam ettirecek mekanizmaları oluşturmak durumundayız. Hayvan hakları ihlallerinin yoğun olduğu bir dünyada Sivas gerçekten çok şanslı. Çünkü bu konuda çok duyarlı hayvan hakları dernekleri var, sivil toplum kuruluşları var. ve bu duyarlılığının karşında da buna cevap veren kamu kurum ve kuruluşları var. Bugün burada hem belediyemizin hem başsavcılığımızın sokak hayvanlarının yaşam kalitelerini artırmak adına yaptıkları barınakları görüyoruz. Bu nedenle bu farkındalığı oluşturan ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, çöpe atılacak malzemelerin güzel bir amaçla değerlendirildiğine dikkat çekip, "Bugün anlamlı bir programın sembolik tanıtımı için sizlerle bir aradayız. Bugün burada başsavcılığımız, valiliğimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve üniversite öğrencilerimizin katkılarıyla oluşturduğumuz ortak bir projenin tanıtımı yapıyoruz. Tamamen atık malzemelerden yani çöpe gidecek malzemeleri değerlendirilerek oluşturduğumuz kedi evi, kuş yuvası gibi can dostlarımızın sıcacık bir ortamda kışı geçirmelerini adına ürettiğimiz yuvaları bugünden itibaren şehrin farklı bölgelerine yerleştirerek insani bir vazifeyi yerine getirmiş olacağız. Bugün burada işbirliği ile katılımcı belediyecilik örneği ile yapmış olduğumuz hizmetler var. Sağ olsun başsavcımız geldiği günden itibaren denetimli serbestlik kapsamında cezasını kamu hizmeti olarak çekenlerin topluma kazandırılması noktasında çok farklı ve önemli protokoller yaptı. Bu da bu güzel örneklerden bir tanesidir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından ise Sivas Kent Meydanında bulunan ağaca kuş yuvası asıldı. Diğer barınaklar ise şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA