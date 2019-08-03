Yükümlüler okulları eğitime hazırlıyor

Bitlis'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaptıkları okulları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getiriyor.

Yükümlüler, kalan cezalarının infazı kapsamında okulların tadilat ve onarımına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda 100. Yıl İlköğretim Okulunun boya, bakım ve onarım ile çevre düzenleme çalışmasını yürüten yükümlüler, okulu yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yükümlülerin cezalarını okullarda boya, tadilat ve temizlik yaparak yerine getirildiği belirtildi.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çerçevesinde yükümlülerin belirlenen okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde katıldıkları boyacılık kursunda belge almaları sağlanan 12 yükümlü okullarda boya ve tadilat çalışmalarına başlandı Bunun yanı sıra ihtiyacı bulunan okullarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Bugüne kadar 5 okulda söz konusu çalışmalar yapıldı. Okulların açılmasına kadar bu çalışmalarımız devam edecek."

Yükümlülerin üretken bireyler olması için meslek sahibi olmalarının sağlandığı belirtilen açıklamada, çalışmalarıyla takdir toplayan yükümlülerin toplumdaki ön yargıların azalmasını sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA