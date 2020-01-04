Yükümlüler kuşlar için yuva yaptı

04.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:04

Sivas'da denetimli serbestlik yükümlüleri, Sivas Belediyesi Özbelsan AŞ ile ortaklaşa kuşlar için yuva yaptı.

Sivas Adliyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, Sivas Belediyesi Özbelsan AŞ bünyesindeki atölyelerde atık malzemeleri değerlendirerek kuş yuvası yaptı.

Kuş yuvalarının şehrin muhtelif yerlerine asılması için kent meydanında program düzenlendi.

Programa Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ile protokol üyeleri katıldı.

Kuş yuvalarını yapan ve emeği geçenlere teşekkür eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Tamamen atık malzemelerden yani çöpe gidecek malzemeleri değerlendirilerek oluşturduğumuz kedi evi, kuş yuvası gibi can dostlarımızın sıcacık bir ortamda kışı geçirmeleri adına ürettiğimiz yuvaları bugünden itibaren şehrin farklı bölgelerine yerleştirerek insani bir vazifeyi yerine getirmiş olacağız." dedi.

Başsavcı Hasan Uğurlu da "Biz Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde kamu hizmeti yararına çalışma yükümlülerimiz ile birlikte şu an itibarıyla 41 kuş yuvası yaptık. Bugün kısmet olursa şehrin muhtelif yerlerinde onların ağaçlarda ve parklarda yerleşimi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, kent meydanında bulunan ağaca kuş yuvası asıldı.

Diğer barınaklar ise şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Kaynak: AA