Yükümlüler 600 adet ceviz ve badem fidanını toprakla buluşturdu

23.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:26

Eskişehir'in İnönü İlçe Belediyesi ve Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte yükümlüler 600 adet ceviz ve badem fidanı toprakla buluşturdu.



İnönü ilçesi, Kütahya yolu üzerinde bulunan Karakaya mevkii ve eski çöp depolama alanında, İnönü Belediyesi, İnönü Orman İşletme Şefliği ile Eskişehir ve Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren yükümlülerin katılımları ile 600 adet ceviz ve badem fidanı toprakla buluşturuldu.



Etkinlik sonrasında bir açıklamada bulunan Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, "İnönü Belediyesi, Eskişehir ve Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak ortak bir çalışma gerçekleştirdik. İnönü Belediyesi öncülüğünde, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İnönü Orman İşletme Şefliği'nin katılımları ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan İnönü Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'ya katılım sağlayan kurum temsilcileri ve yükümlülere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA