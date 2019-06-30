- Yükümlü ve tutukluların el işçiliklerine ihracat hazırlığı

Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu:

"Ege İhracatçılar derneği olarak yetkili görevli ve mercilerle de irtibata geçip bunların yurtdışına ihracatı noktasında değerlendirilmesi için görüşmeler yapacağız"

MANİSA - Manisa'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarında incelemelerde bulunan Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, yükümlü ve tutukluların el işçiliği ile yaptığı emeklerin çok değerli olduğunu belirterek, ürünlerin ihracat noktasında değerlendirilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Manisa'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından açılan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bugün kapanacak olan fuarda 62 farklı ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü bünyesindeki ürünler 5 gün boyunca Manisalılar için görücüye çıktı. Yükümlü ve tutuklıların el işçiliği ile hazırladığı ürünlerin yer aldığı fuarda incelemelerde bulunan Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, ürünlerin çok değerli olduğunu belirterek ihracata yönelik çalışmalar başlatacaklarını belirtti. Hemen hemen her sektörden üyelerinin bulunduğunu belirten Başkan Aloğlu, ürünlerin ihracata hazırlanması için yönetimle birlikte yol haritası hazırlanarak ilgili bakanlıklarla temasa geçileceğini söyledi. Yükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan ürünlerin dünya standartlarında olduğunu belirten Aloğlu, "Dünya standartlarında üretilmiş ürünler var. Fiyatlarına da baktığımızda piyasanın çok da altında kalıyor. Bu konuda biz Ege İhracatçılar derneği olarak yetkili görevli ve mercilerle de irtibata geçip bunların yurtdışına ihracatı noktasında değerlendirilmesi için görüşmeler yapacağız. Tamamı ihracatçılardan oluşan derneğimiz bu konuda işyurtlarına yardımcı olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA