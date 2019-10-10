Yükümlü vatandaşlar belediyede kamu yararına çalışacak

10.10.2019 10:40

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yükümlü vatandaşların topluma uyum sağlaması ve üretimde pay sahibi olmasını sağlamak amacıyla Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.



Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Ahmet Güneyli ile Başkan Gümrükçü arasında, yükümlü vatandaşlara yönelik, süresi daha sonra uzatılabilmek kaydıyla ilk etapta 3 yıl sürecek iş birliği protokolü imzalandı.



Belediyede çalışabilecekler



Kamu yararlı bir işte çalışma şartı kapsamında olan yükümlü vatandaşlar, belediye bünyesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde ihtiyaçlara göre değerlendirilecek. Bu süre zarfında ihtiyaç sahibi olanlara, belediye tarafından ayni ve nakdi destekte de bulunulacağı, çalışma süreleri boyunca görevlerini başarıyla yerine getiren yükümlü vatandaşların, hizmet alımı yapan firmalara önerilerek işe girmelerinin sağlanacağı belirtildi.



Kültürel ve sosyal etkinlikler ücretsiz olacak



İmzalanan protokolde, istihdam oluşturmanın yanı sıra yükümlü vatandaşların toplumsal yaşama entegre olmalarını sağlayacak kolaylaştırıcı hizmetler de yer alıyor. Bu bağlamda protokolden yararlanacak olan vatandaşlar, Çiğli Belediyesinin düzenleyeceği; sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ve sportif faaliyetlerden ücretsiz yararlanma hakkı elde edecek. Şehir içi ve şehir dışına düzenlenecek kültür ve turizm gezilerine de aileleriyle birlikte katılabilecek.



Belediyeciliğin yalnızca yol, park ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Fiziki hizmetlerimizin yanı sıra ürettiğimiz insan odaklı projelerle yüreklere dokunmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda yaşadığı zor zamanları geride bırakmak isteyen yükümlü vatandaşlarımıza yönelik Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile 3 yıl sürecek çok önemli bir protokole imza attık. İmzaladığımız bu protokolle, hem vatandaşlarımıza istihdam alanları oluşturularak hem de toplumsal yaşama katılmalarına destek olacağız. Protokolden yararlanacak olan vatandaşlarımız, belediyemizin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerden ücretsiz yararlanabilecek. Tüm kültür ve turizm gezilerimize aileleriyle katılabilecek. Çiğli'de yaşayan tüm yurttaşlarımıza her zaman yanlarında ve hizmetinde olduğumuzu hissettireceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA