Yükümlü çocuklarına kışlık bot yardımı
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Yükümlü çocuklarına kışlık bot yardımı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı.

31.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:01
Yükümlü çocuklarına kışlık bot yardımı

'ın ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı.


Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı çalışma kapsamında denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı. Hediyelerini alan çocuklar yetkililere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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