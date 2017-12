ERHAN ERDOĞAN - Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, "İlla büyük gemileri yapmanın peşinde değiliz. Bizim için önemli olan yüksek fiyatlı gemiler. Tabiri caizse yükte hafif pahada ağır gemiler inşa ediliyor. Spesifik özel gemiler inşasında çok güçlüyüz." dedi.



Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hersek Mahallesi'nde 40 tersanenin faaliyet gösterdiğini belirterek, bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılan bölgede 13 bin kişinin istihdam edildiğini bildirdi.



Bölgede henüz yüzde 25 kapasiteyle çalışıldığına işaret eden Uzun, "Bu kapasitemiz yüzde 75'lere çıktığında burada çalışan sayımız 40 binleri çok rahatlıkla bulacaktır. Hatta o rakamlar yakın gelecekte dünyada konjonktürel olarak gemi inşasının artmasıyla 40 binleri dahi geçecektir." diye konuştu.



Uzun, dünya genelinde 2008 yılından itibaren gemi inşası ve taşımacılığında geriye gidiş yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:



"2017 yılında her şeye rağmen Türkiye'nin gemi ihracatında rakamsal olarak 1 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. Hatta aşacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Bu ihracatın takriben 280 milyon dolarlık kısmı 2017 sonu itibariyle Yalova bölgemizden yapılmış oluyor. Dediğim gibi yüzde 25 kapasiteyle yapılan bir ihracattır. Bu yüzde 75-80'lere çıktığında bölgemizin ihracatı çok rahatlıkla 750 milyon dolarlar, hatta 1 milyar dolarlar seviyesine kesinlikle çıkacaktır. İnşallah o günler de yakın gelecekte görülecektir."



- "Spesifik özel gemiler inşasında çok güçlüyüz"



Bölgede özel tip gemilerin inşa edildiğini aktaran Uzun, bu gemilerin dünya standartlarında üretildiğini vurguladı.



Uzun, ürettikleri gemilerin kalitesine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Hiçbir şekilde Avrupa kalitesinden geri değiliz. Onlarla aynı seviyedeyiz. Hatta bazı durumlarda kalite olarak üzerlerine çıkıyoruz. Kaliteden yana hiçbir problemimiz yok. Türkiye, dünyanın istediği kalitede gemiyi üretiyor. Römorkör, offshore gemileri inşa ediyoruz. Daha çok özel tip gemiler. Çok büyük tankerler veya çok büyük kuru yük gemileri inşa edilmiyor. Zaten onlar daha ziyade Uzak Doğu'nun yaptığı gemiler. İlla büyük gemileri yapmanın da peşinde değiliz. Bizim için önemli olan yüksek fiyatlı gemiler. Tabiri caizse yükte hafif pahada ağır gemiler inşa ediliyor. Spesifik özel gemiler inşasında çok güçlüyüz. Türkiye, Avrupa'da ilk iki veya üçte. Gemi inşa tamir üssü halinde. Özellikle tamirde Avrupa'nın bir numarası olma yolunda. Gemi inşasında önde gelen ilk 2 ülkeden birisi."



Uzun, Avrupa'da en büyük rakiplerinin İspanya'daki tersaneler olduğunu, Romanya ve Polonya tersanelerinin ise önünde olduklarını belirtti.



"Kalite olarak çok yüksekteyiz"



Avrupa'da, Norveç, İngiltere, İzlanda, Belçika, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda gibi ülkelere Türkiye'de yapılan gemilerin ihraç edildiğini anlatan Uzun, "Zaten bunun ötesi yok. Avrupa'nın bu ülkelerine ihraç edildiğine göre gemiler, dünyanın her yerine çok rahatlıkla ihraç edebiliriz. Bunun yanında BAE'ye, hatta Güney Amerika'ya bile gemilerimiz ihraç edilebiliyor. Bu yaptığımız gemiler kolay kolay Uzak Doğu'ya ihraç edilemez. Şu bakımdan edilemez; kalite olarak çok yüksekteyiz. Fiyat olarak Uzak Doğu ile mücadele etmemiz mümkün değil. Uzak Doğu'ya gemi ihracımız fiyatlardan dolayı kolay değil. Bana sorarsanız Uzak Doğu'ya gemi ihraç etmek için çaba sarf etmenin de bir anlamı yok. Çünkü biz işin kıymetini bilen ülkelere, kalitenin önemini bilen ülkelere zaten gemilerimizi çok rahatlıkla ihraç ediyoruz." dedi.



Uzun, Türkiye'de her türlü savaş gemisinin üretilebileceğini, son 10 yıldır ülkenin kendi milli savaş gemilerini inşa etmeye başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bizim için savaş gemisi olsun, ticari gemi olsun gemi inşası çok farklı değil. Her türlü savaş gemisini yapacak güçte ve kalitedeyiz. O teknik bilgiye sahibiz. Hatta zaman zaman söyledik uçak gemisini dahi çok rahatlıkla üretebiliriz. Zaten şu anda bir uçak gemisi, tam uçak gemisi olmasa da uçak taşıma özelliği olan gemimiz şu anda ülkemizde Tuzla bölgesinde inşa ediliyor. İnşallah onların daha da gelişmişi, daha büyükleri de önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yapılacaktır. Bundan sonra Türkiye'nin savaş gemilerinin yurt dışında yapılmasının hiçbir anlamı yoktur."



Yalova'nın, Tuzla ile bir tamir üssü halinde geldiğini, bu sayede Türkiye'ye hatırı sayılır döviz girdisi olduğunu aktaran Uzun, "Gemi inşasının bu seviyelere gelmesi Tuzla bölgesindeki tersanelerle oluştu ancak Tuzla bölgemiz gelişme, büyüme alanları kalmadığı için Yalova bölgesinde yeni tersanelerimiz oluşturuldu. Konum itibariyle Yalova daha serbest, daha rahat bir bölge. Türk gemi inşasının yakın gelecekteki üssü kesinlikle bölgemiz Yalova olacaktır." dedi.