Yüksünmek ne demek? TDK' ya göre yüksünmek nedir?

Yüksünmek ne demek? Son günlerde en çok aratılan konular arasında yer aldı. Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan yüksünmek, ilk defa duyanlar anlamını merak ediyor. Peki, Yüksünmek ne demek? TDK' ya göre yüksünmek nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan yüksünmek, ilk defa duyanlar anlamını merak ediyor. Yüksünmek ne demek? Son günlerde en çok aratılan konular arasında yer aldı. Peki, Yüksünmek ne demek? TDK' ya göre yüksünmek nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜKSÜNMEK NE DEMEK?

Yüksünmek kelimesinin anlamı;

- Bir işi, bir kimseyi, bir şeyi kendine yük olarak görmek, kendine yük saymak

- Üşenmek, tembellik etmek anlamı da vardır.

Cümle içinde kullanımı;

- Ona verilen her işten yüksünürdü.

- İnsan annesine bir kahve yapmaya yüksünür mü?