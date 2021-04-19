Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi

Kepez Belediyesi, Yükseliş Mahallesi'nde uzun yıllar görüntü kirliliğinin yaşandığı alanı, mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarını çözerek yeşillendiriyor.

Kepez Belediyesi, Yükseliş Mahallesi'nde uzun yıllar görüntü kirliliğinin yaşandığı alanı, mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarını çözerek yeşillendiriyor.

Yükseliş Mahallesi'nde, ticari hareketliğinin yoğun olduğu Mehmet Akif Caddesi'nde, uygulama imar planı paftasında cami, okul ve park alanı olan bölgeye, mülkiyet sorunlarından dolayı yatırım yapılamıyordu. Bu nedenden dolayı ticari işletmelerin, özel bir hastanenin ve konutların arasında kalan sosyal donatı alanı, çevresi için görüntü kirliliği oluşturuyordu. Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarını çözerek, uzun yıllar atıl halde bulunan alanı yatırım yapılabilir hale getirdi.

Görüntü kirliliği yaşanan alana park

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, uygulama imar planı paftasında park olan 2 bin 200 metrekare alanda yeşillendirme çalışması başlattı. Müdürlük çalışanları, etrafına bordür taşları ördükleri mahalle parkının, içerisine iş makineleriyle toprak dökerek, tesviyesi yaptı. Vatandaşlarının dinlenebilmesi için bank ve kamelyaların yerleştirileceği yeşil alana, çocuklar için kaydırak, tahterevalli ve salıncağın yer aldığı ve zemini kauçuk olan oyun parkı kurulacak.

Mahalleli park yapımından memnun

Mahalle sakinlerinin spor yapabileceği alan ihtiyacının karşılanmasına yönelik parka, dış mekan spor aletleri yerleştirilecek. Çimlendirme ve bitki dikimiyle yeşillendirilecek olan park alanına zeytin, portakal gibi ağaçlar da dikilecek.

Parkın hizmete girmesiyle, insan yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgede kara bir nokta olarak duran bir alan yeşil bir görünüme kavuşacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkın inşasını yakın bir tarihte tamamlayacaklarını ifade ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı