Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi

Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kepez Belediyesi, Yükseliş Mahallesi'nde uzun yıllar görüntü kirliliğinin yaşandığı alanı, mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarını çözerek yeşillendiriyor.

Kepez Belediyesi, Yükseliş Mahallesi'nde uzun yıllar görüntü kirliliğinin yaşandığı alanı, mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarını çözerek yeşillendiriyor.

Yükseliş Mahallesi'nde, ticari hareketliğinin yoğun olduğu Mehmet Akif Caddesi'nde, uygulama imar planı paftasında cami, okul ve park alanı olan bölgeye, mülkiyet sorunlarından dolayı yatırım yapılamıyordu. Bu nedenden dolayı ticari işletmelerin, özel bir hastanenin ve konutların arasında kalan sosyal donatı alanı, çevresi için görüntü kirliliği oluşturuyordu. Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imarla ilgili sorunlarını çözerek, uzun yıllar atıl halde bulunan alanı yatırım yapılabilir hale getirdi.

Görüntü kirliliği yaşanan alana park

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, uygulama imar planı paftasında park olan 2 bin 200 metrekare alanda yeşillendirme çalışması başlattı. Müdürlük çalışanları, etrafına bordür taşları ördükleri mahalle parkının, içerisine iş makineleriyle toprak dökerek, tesviyesi yaptı. Vatandaşlarının dinlenebilmesi için bank ve kamelyaların yerleştirileceği yeşil alana, çocuklar için kaydırak, tahterevalli ve salıncağın yer aldığı ve zemini kauçuk olan oyun parkı kurulacak.

Mahalleli park yapımından memnun

Mahalle sakinlerinin spor yapabileceği alan ihtiyacının karşılanmasına yönelik parka, dış mekan spor aletleri yerleştirilecek. Çimlendirme ve bitki dikimiyle yeşillendirilecek olan park alanına zeytin, portakal gibi ağaçlar da dikilecek.

Parkın hizmete girmesiyle, insan yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgede kara bir nokta olarak duran bir alan yeşil bir görünüme kavuşacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkın inşasını yakın bir tarihte tamamlayacaklarını ifade ettiler. - ANTALYA

Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi
Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi
Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi
Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yükseliş'te kirlilik gitti park geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:54:31. #1.16#

title