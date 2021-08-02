HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
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HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken, heyelan ve selin meydana geldiği Van- Hakkari karayolundaki Zap Suyu'nun taşması sonucu, binlerce balık öldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken, heyelan ve selin meydana geldiği Van- Hakkari karayolundaki Zap Suyu'nun taşması sonucu, binlerce balık öldü. Yolda bekletilen düğün konvoyundaki vatandaşlar ise sağ kalan balıkları yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. İlçeye bağlı Akalın ve İnanlı mahallelerindeki birçok ev sel suları altında kalırken, Van- Hakkari karayoluna inen heyelan ve sel, Zap Suyu'nun taşmasına neden oldu. Taşan Zap Suyu'nda binlerce balık ölüsü yüzüne çıktı.

BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Heyelanın meydana geldiği bölgede bekletilen düğün konvoyundaki vatandaşlar ise su yüzüne çıkan sağ balıkları yakalamak için birbirleiyle yarıştı. Vatandaşlar tuttukları balıkları kasa ve poşetlere doldurarak araçlarına bıraktı.

'40 KİLO BALIK TUTTUM'

Düğüne giden İlhami Kozay, "Hakkari'ye düğüne gidiyorduk. Ancak heyelan nedeniyle karayolu kapandı. Biz yolda beklerken Zap suyuna binlerce balık su yüzüne çıktı. Araçlarda olan poşet ve sebze kasalarıyla balık tutmaya çalışıyoruz. Şu an balık tutma yarışı var. Şimdiye kadar 40 kilo balık tuttum" dedi.

HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI
HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HAKKARİ YÜKSEKOVA YÜKSELEN ZAP SUYU'NDA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ; DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER BALIKLAR İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI - Haberler
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