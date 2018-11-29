"Yükselen piyasa ekonomilerine sermaye girişi zayıf kalacak"
Fitch Ratings, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Güney Kore, Meksika, Polonya, Rusya ve Türkiye'yi kapsayan raporunda, yükselen piyasa ekonomilerine sermaye girişlerinin gelecek iki yıl boyunca düşük kalacağı tahmininde bulundu.
Fitch Ratings, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Güney Kore, Meksika, Polonya, Rusya ve Türkiye'yi kapsayan raporunda, yükselen piyasa ekonomilerine sermaye girişlerinin gelecek iki yıl boyunca düşük kalacağı tahmininde bulundu.
Kaynak: Dunya.com