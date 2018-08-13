Yükselen Kurlara 'En Ucuz Toptan' İnternet Sitesinden Tepki

Son günlerde yükselen döviz kurları ve Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'ye karşı bazı internet siteleri tepki olarak fiyatlarını artırmama kararı aldı. 'En Ucuz Toptan' tepkisini gösterdi ve bir destek kampanyası başlattı.

FİYATLAR DEĞİŞMİYOR

'En Ucuz Toptan' isimli alışveriş sitesi, yükselen döviz kurlarına tepki gösterdi. Tepkisini göstermek için ürünlerinin fiyatlarını yükseltmedi ve Türk Lirasını destekleme kararı aldı. Bu süreçte site destek bekliyor.