Yükselen Kurlara 'En Ucuz Toptan' İnternet Sitesinden Tepki
Yükselen döviz kurlarına karşı tepkisini göstermek için 'En Ucuz Toptan' adlı site, ürünlerinin fiyatını artırmadı. İnternet sitesi, Türk Lirasının arkasında ve dolara karşı durma kararı aldı.
Son günlerde yükselen döviz kurları ve Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'ye karşı bazı internet siteleri tepki olarak fiyatlarını artırmama kararı aldı. 'En Ucuz Toptan' tepkisini gösterdi ve bir destek kampanyası başlattı.
FİYATLAR DEĞİŞMİYOR
'En Ucuz Toptan' isimli alışveriş sitesi, yükselen döviz kurlarına tepki gösterdi. Tepkisini göstermek için ürünlerinin fiyatlarını yükseltmedi ve Türk Lirasını destekleme kararı aldı. Bu süreçte site destek bekliyor.